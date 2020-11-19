Almanya, Ülkücü derneklerini takip kararı aldı

ALMANYA - Fransa’nın 4 Kasım’da Ülkücü derneklerin faaliyetlerini durdurma kararının ardından, Almanya’da da benzer bir karar alındı. Hükümeti oluşturan CDU, CSU, SPD, FDP, ve DİE GRÜNE partileri, Ülkücü dernekler için verilen 6 maddelik önergeyi Çarşamba günü federal mecliste görüşerek karara bağladı. Karar doğrultusunda Ülkücü topluluklar ve ATİB’in faaliyetleri hükümet tarafından takip edilecek.



Almanya’da derneklerin kapatılma yetkisi İçişleri Bakanlığı’nda bulunuyor. Bakanlık başlatılan inceleme konusunda henüz açıklama yapmadı. Türk Ülkücü Federasyonu’nun konuya ilişkin bölge başkanları ile yapacağı istişarenin ardından basın açıklaması yapacağı ifade edildi.



'ATİB, ŞİDDETE BULAŞMAMIŞ TOPLUM YARARINA HİZMET VEREN BİR KURULUŞTUR'



Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Karara üzüntü duyduk. Bizler kesinlikle bu aşırı sağcı nasyonalist yakıştırmaları kabul etmiyoruz. Bunların tamamı ithamdan ibaret, biz böyle bir kuruluş değiliz. ATİB Almanya dernek yasaları çerçevesinde kurulmuş bir teşkilat ve şu ana kadar hiçbir şiddete bulaşmamış, tamamen dini ve kültürel hizmet veren toplum yararına hizmet eden bir kuruluştur. Defaten böyle bir kurum olduğumuzu daha önce de ifade ettik” dedi. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı açıklama yapacaklarını ifade eden Yıldırım, Almanya yasalarının imkan verdiği ölçüde hukuki haklarının takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.