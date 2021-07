Almanya’da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 81’e yükseldi

ALMANYA - Almanya’nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı 81’e yükseldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin tüm imkanlarının seferber olacağını açıkladı.



Almanya’da sel felaketinde can kaybı yükseliyor. Alman devlet televizyonu ARD, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 81 olduğunu, 1300 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin tüm imkanlarının selden etkilenenler için seferber edileceğini ifade ederek, “Devletimizdeki tüm güçlerin, en zor koşullarda bile hayat kurtarmak, tehlikeleri önlemek ve sıkıntıları hafifletmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına güvenebilirsiniz” dedi.



“AFET BÖLGELERİNDE DURUM HALA KRİTİK”



Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz ve Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, selden etkilenen bölgelerde durumun hala kritik olduğunu, on binlerce itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Lewentz, basın yaptığı açıklamada, “Çok korkunç bir durum, daha fazla ölüm bekleniyor” ifadelerini kullandı.



TÜRK FEDERASYON DERNEĞİ BAŞKANI ÇİFTÇİ, SON DURUMU ANLATTI



Köln kentinin batısında bulunan Achen kentinden son durumu Demirören Haber Ajansı’yla paylaşan Almanya Türk Federasyon Derneği Başkanı Tansel Çiftçi, “Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde büyük şehirlerde büyük felaketler yaşandı. İşletmeleri su bastı, fabrikaları su bastı. İnsanlar kayıp. Bu felaketten dolayı can kayıpları oldu. Bölgemizde selden etkilenen Türk esnaflar da var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Alman ordusu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Kayıpları arıyorlar. Onları kurtarmak ya da cansız bedenlerine ulaşmak için çaba sarf ediyorlar” dedi.