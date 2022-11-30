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Alzheimer’ı yavaşlatan ilacının klinik deney sonuçları açıklandı

30 Kasım 2022 Çarşamba 12:37
Alzheimer’ı yavaşlatan ilacının klinik deney sonuçları açıklandı

ABD - ABD’li ilaç firması, bugün erken safhadaki Alzheimer hastalığını yavaşlatan ilacın faz 3 klinik deney sonuçlarını açıkladı. İlk sonuçlara göre bir çeşit antikor tedavisi olan ilaç, hastalığı yavaşlatıyor ve günlük yaşamlarında Alzheimer hastalarına yardımcı oluyor.   

ABD’li bir ilaç firması, San Francisco kentinde düzenlenen bir tıp konferansında ve hakemli bir tıp dergisinde Alzheimer’ın erken teşhisinde hastalığı yavaşlatacak ilacın Faz 3 sonuçlarını açıkladı. Firma yaptığı açıklamada bir tür antikor tedavisi olan ilacın, beyinde Alzheimer hastalığına neden olan ‘amyloid proteininin’ yoğunlaşmasını azalttığını vurguladı.

DENEYE 1795 ALZHEİMER HASTASI KATILDI

Clarity AD adlı klinik deneye, Alzheimer hastalığına bağlı hafif bilişsel bozukluk veya hafif bunama olan ve yaşları 50 ila 90 arasındaki 1795 kişi katıldı. 898 kişiye ilaç verilirken 897 kişiye placebo (etken madde bulunmayan) ilaç verildi. Deneyden elde edilen ‘ilk’ sonuçlara göre; etken maddeli ilacı alan kişilerde, hafıza ve düşünme işlevlerindeki düşüşün yavaşlatıldığı, 18 ay boyunca işlev görebildiği ve ayrıca insanlara günlük aktivitelerde yardımcı olduğu belirtildi.

‘YENİ BİR ÇAĞIN HABERCİSİ’

Amyloid proteini, Alzheimer olan kişilerde beyindeki nöronların etrafında birikerek yığılmaya neden oluyor ve hastaların hafıza ve düşünme işlevlerini yavaşlatıyor. Ancak antikor içeren ilacın kullanımında nöronların etrafında biriken amyloid proteini yığınları dağılıyor ve hastalık yavaşlıyor. İngiltere Alzheimer Araştırmaları Kurumu Direktörü Susan Kohlhaas, ilaçla ilgili “Bu heyecan verici bulgular, demans araştırmaları için ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil ediyor ve Alzheimer hastalığı olan insanlar için yeni bir çağın habercisi olabilir. Bu, bir ilacın klinik deneylerde hem beyindeki hastalığı azalttığını hem de hafızadaki düşüşü yavaşlattığını ilk kez kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alzheimerı Yavaşlatan IlaçKlinik Deney SonuçlarıABD
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