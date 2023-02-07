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Amerika’dan Türkiye yardım ekibi yola çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Dairesi (USAID), merkez üssü Kahramanmaraş'taki depremin ardından afet müdahale uzmanlarından oluşan bir ekip konuşlandırdıklarını açıkladı.

07 Şubat 2023 Salı 10:15
Amerika’dan Türkiye yardım ekibi yola çıktı

Haber: Rona Doğan

Amerika'dan deprem bölgesine gönderilecek 1. ekip yola çıktı! ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla Virginia eyaletinin Fairfax şehrinden 79'u uzman personel ve 6 kurtarma köpeği ekipmanlarıyla yola çıktı.

İstanbul'a giden ekip oradan deprem bölgesine hareket edecek.

Fairfax ekibi 1999 İzmit depreminde de görev yapmıştı


24 sene önce İzmit ve Düzce depremlerinde görev yapan Fairfax County Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi görevlendirildi.


ABD'den Türkiye'ye daha fazla kişinin görevlendirilmesi bekleniyor

Los Angeles’tan da ekip gidiyor


ABD’nin arama kurtarma için California’nın Los Angeles şehrinden yola çıkacak. Ekipte 81 arama kurtarma uzmanı, 6 adet K9 köpeği ve 3 yapı mühendisi yer alıyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeKahramanmaraşDepremUSAID
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