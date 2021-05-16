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AP CEO'su Gary Pruitt: "Hamas'ın binada aktif olduğuna dair hiçbir ipucu bulamadık”

Associated Press (AP) Gazze şeridinde ofislerinin bulunduğu binanın İsrail füzeleri tarafından yıkılması üzerine Associated Press (AP) CEO'su Gary Pruitt tarafından yapılan açıklamada “Hamas'ın binada aktif olduğuna dair hiçbir ipucu bulamadık. Bugün olanlardan dolayı dünya Gazze'de olup bitenler hakkında daha az şey bilecek. Bu inanılmaz derecede rahatsız edici bir gelişme. Korkunç bir can kaybından kıl payı kurtulduk" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Mayıs 2021 Pazar 15:11
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AP CEO'su Gary Pruitt: "Hamas'ın binada aktif olduğuna dair hiçbir ipucu bulamadık”

ABD

AP'nin İsrail hükümetinden bilgi istediğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduğunun da belirtildiği açıklamada, yıkılan binanın, Arap uydu kanalı El-Cezire'ninkiler de dahil olmak üzere bir dizi ofise ev sahipliği yaptığı belirtildi. Saldırıyı ‘şok edici ve dehşet verici’ olarak nitelendirdi.

AP’den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun telefonla arayıp uyardığı ve binayı terk etmeleri için bir saat süre tanıdığı sırada 12 AP personeli ve serbest çalışanın büroda çalışıyor ve dinleniyor olduğu belirtildi. Herkesin birkaç eşyasını alarak dışarı çıkabildiği ve daha sonra 3 ağır füzenin 12 katlı binayı dev bir toz bulutuna çevirdiği ifade edildi.

‘İSRAİL ORDUSU İLE ULUSLARARASI MEDYA ARASINDAKİ ZATEN SALLANTILI OLAN İLİŞKİDE YENİ BİR SAYFA AÇTI’

Açıklamada, "Hiç kimse yaralanmasa da hava saldırısı AP gazetecileri için ikinci bir yuva gibi olan ofisi yıktı ve İsrail ordusu ile uluslararası medya arasındaki zaten sallantılı olan ilişkide yeni bir sayfa açtı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, basın özgürlüğü gruplarının saldırıyı kınadığı ve binanın Hamas istihbaratına ev sahipliği yaptığını iddia eden orduyu, 'İsrail'in Hamas'a yönelik amansız saldırısının haberlerini sansürlemeye çalışmakla' suçladıkları belirtildi.

Yıkım öncesinde AP'nin, İsrail ordusuna, Dışişleri Bakanına ve Başbakanlık ofisine acil çağrılar yaptığı, ancak bunun ya 'görmezden gelindiği' ya da 'yapılacak hiçbir şey olmadığının söylendiği' ifade edildi.

DHA

Son Güncelleme: 16.05.2021 15:13
Anahtar Kelimeler:
APCeoHamasGazze
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