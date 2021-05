AP CEO'su Gary Pruitt: "Hamas'ın binada aktif olduğuna dair hiçbir ipucu bulamadık”

Associated Press (AP) Gazze şeridinde ofislerinin bulunduğu binanın İsrail füzeleri tarafından yıkılması üzerine Associated Press (AP) CEO'su Gary Pruitt tarafından yapılan açıklamada “Hamas'ın binada aktif olduğuna dair hiçbir ipucu bulamadık. Bugün olanlardan dolayı dünya Gazze'de olup bitenler hakkında daha az şey bilecek. Bu inanılmaz derecede rahatsız edici bir gelişme. Korkunç bir can kaybından kıl payı kurtulduk" dedi.