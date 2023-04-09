Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

09 Nisan 2023 Pazar 09:28
0 Okunma
Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Kudüs

İsrail polisi, baskın süresince Yahudi yerleşimcileri korumaya alırken, Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı, içeride bulunan Filistinlilerin dışarıya çıkmasına müsaade etmedi.

Polis, yoğun güvenlik önlemleri altında Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya almaya başladı.

İsrail polisi, bugün erken saatlerde sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale ederek, girişlerine izin vermemişti. İçeri alınmayan Filistinli gençler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazı kılmıştı.

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya baskın çağrıları

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Hamursuz Bayramı döneminde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazmıştı.

Mektupta, Netanyahu ve Ben-Gvir'den Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini isteyen hahamlar, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
YahudiIsrailMescidiaksa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları son 20 yıldır artarak devam ediyor
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları son 20 yıldır artarak devam ediyor
Senegal'de Hristiyan-Müslüman dayanışmasının sembolü; Ngalakh tatlısı
Senegal'de Hristiyan-Müslüman dayanışmasının sembolü; Ngalakh tatlısı
Suudi Arabistan, Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu?
Suudi Arabistan, Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu?
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans