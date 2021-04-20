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Avrupa Komisyonu: Temmuz’da yetişkinlerin yüzde 70’ine yetecek doz aşıya sahip olacağız

Avrupa Komisyonu İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Temmuz ortasına kadar Avrupa Birliği ülkelerinde yetişkinlerin yüzde 70’ini aşılmaya yetecek kadar doz aşıya sahip olacaklarını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2021 Salı 15:07
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Avrupa Komisyonu: Temmuz’da yetişkinlerin yüzde 70’ine yetecek doz aşıya sahip olacağız

BELÇİKA - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir çok ülkede aşılama çalışması sürüyor. Avrupa Komisyonu İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, “AB'de 53 fabrika aşı üretiyor. Kıtamız şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük üreticisi. Şu anda üretimde kaç doz olduğundan eminim ve her hafta kaç milyon doz verileceğini biliyorum. Bu, Avrupa Birliği'nin yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için gerekli olan doz sayısına Temmuz ortasına kadar sahip olacağımız konusunda sizi temin etmemi sağlıyor” dedi. Uzmanlara göre, yetişkin nüfusunun yüzde 70 oranında aşılanması, sürü bağışıklığının sağlanması konusunda önemli bir eşik olarak ifade ediliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuTemmuzDozAşıAvrupa Komisyonu İç Pazar Komiseri Thierry Breton
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