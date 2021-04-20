Avrupa Komisyonu: Temmuz’da yetişkinlerin yüzde 70’ine yetecek doz aşıya sahip olacağız

BELÇİKA - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir çok ülkede aşılama çalışması sürüyor. Avrupa Komisyonu İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, “AB'de 53 fabrika aşı üretiyor. Kıtamız şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük üreticisi. Şu anda üretimde kaç doz olduğundan eminim ve her hafta kaç milyon doz verileceğini biliyorum. Bu, Avrupa Birliği'nin yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için gerekli olan doz sayısına Temmuz ortasına kadar sahip olacağımız konusunda sizi temin etmemi sağlıyor” dedi. Uzmanlara göre, yetişkin nüfusunun yüzde 70 oranında aşılanması, sürü bağışıklığının sağlanması konusunda önemli bir eşik olarak ifade ediliyor.