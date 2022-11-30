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Avrupa Komisyonu’ndan Rus varlıklarına yönelik açıklama

30 Kasım 2022 Çarşamba 11:49
Avrupa Komisyonu’ndan Rus varlıklarına yönelik açıklama

BELÇİKA - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın 300 milyar euro ve Rus oligarkların ise 19 milyar euro varlığının dondurulduğunu, yaptırımlar kaldırıldıktan sonra bu varlıkların Ukrayna’ya verilen zarara karşılık tazminat olarak kullanılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali beraberinde ölüm, yıkım ve tarifsiz acılar getirdi. Hepimiz Bucha'daki dehşeti hatırlıyoruz. Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 bin Ukrayna askerinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. İlk olarak, Rusya, egemen bir devlete karşı saldırganlık suçu da dahil olmak üzere işlediği korkunç suçların bedelini ödemelidir. İkincisi, Rusya'nın neden olduğu yıkımın bedelini de mali olarak ödemesi gerekiyor” dedi.

DONDURULAN VARLIKLAR

Leyen, Rusya’nın 300 milyar euro, Rus oligarkların ise 19 milyar euro varlığının dondurulduğunu ifade ederek, “Ukrayna'nın uğradığı zararın 600 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Rusya ve oligarklarının Ukrayna'ya verdiği zararı tazmin etmesi ve ülkenin yeniden inşası için gereken masrafları karşılaması gerekiyor. Bunu Rusya’ya ödetecek araçlara sahibiz. Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar euroluk kısmını bloke ettik ve Rus oligarklarının 19 milyar euroluk parasını dondurduk. Yaptırımlar kaldırıldığında bu fonlar Rusya’nın Ukrayna'ya verdiği zararın tamamını tazmin etmesi için kullanılmalı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuRus Varlıkları
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