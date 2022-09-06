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Avrupa’da 3 aylık orman yangınının tahribatı uzaydan görüntülendi

06 Eylül 2022 Salı 12:29
Avrupa’da 3 aylık orman yangınının tahribatı uzaydan görüntülendi

BELÇİKA - Avrupa’da yaşanan son yılların en büyük orman yangını felaketinin tahribatı uydu görselleriyle ortaya çıktı. Uydulardan elde edilen 3 aylık görseller, hızlandırılarak video haline getirildi. 

Portekiz, İspanya ve Fransa’da hava sıcaklıklarına bağlı başlayan ve giderek diğer ülkelere yayılan orman yangınlarının tahribatının boyutu uydu görselleriyle ortaya kondu. 1 Haziran ile 31 Ağustos arasındaki uydu görsellerinin hızlandırılmış görüntüsü, Avrupa Birliği’nin uzaydan gözlem programı Copernicus tarafından bugün paylaşıldı. Görüntüyle birlikte paylaşılan mesajda “Temmuz ve Ağustos 2022'de AB ülkelerinde tahrip olan alan 425 bin hektarı aştı” denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaORMAN YANGINLARI
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