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Avrupa’da krize neden olan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı

Avrupa’da birçok ülkede 'kan pıhtılaşması' yan etkisi olduğu ileri sürülerek kullanımı askıya alınan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının etkinlik oranı açıklandı. AstraZeneca, ABD, Şili ve Peru'da yapılan araştırma sonuçlarında aşının etkinlik oranının yüzde 79 olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2021 Pazartesi 14:30
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Avrupa’da krize neden olan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı

ABD - İngiltere’nin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç şirketi tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısı, özellikle Avrupa’da krize neden oldu. Kan pıhtılaşmasına yol açtığı ifade edilen ve aşıyı olan kişilerde can kaybının görülmesinin ardından aşının kullanımı, birçok Avrupa Birliği ülkesi tarafından askıya alındı. AstraZeneca’dan yapılan açıklamada, ABD, Peru ve Şili’de 32 binden fazla katılımcıyla yapılan araştırma sonuçlarında aşının etkinlik oranının yüzde 79 olduğu, aşının koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ve can kaybı olasılığını ise yüzde 100 olarak engellediği ifade edildi.

NORVEÇLİ ARAŞTIRMACILAR KAN PIHTILAŞMASININ NEDENİNİ BULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Norveç’in Oslo Üniversitesi’nde çalışan hematoloji profesörü Pal Andre Holme, AstaZeneca aşısı olanlarda görülen 'kan pıhtılaşması' yan etkisinin nedenini bulduklarını açıklamıştı. Holme, aşı olan kişilerde kan pıhtılaşması durumunun, bağışıklık sisteminin aşıya gösterdiği bir reaksiyon olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Holme, "Bu kişilerin neden bu bağışıklık reaksiyonunu verdiğini aşıdan başka hiçbir şey açıklayamaz" demişti.

AVRUPA’DA ASTRAZENECA’YA GÜVEN AZALDI

AstraZeneca, sosyal medya hesabından bir aşının 'efektif' olabilmesi için 4 ana maddenin önemli olduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, aşının efektif olabilmesi için 'güvenlik ve verimlilik', 'aşının dayanıklılığı', 'erişim ve alım' ve 'kullanım kolaylığı' maddeleri açıklandı. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı bu paylaşımın altına eleştiri içeren çok sayıda yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, AstraZeneca’nın aşısı konusunda güven oluşturması ve güven tazelemesi gerektiğini ifade etti. Bazı kullanıcılar, salgınla mücadelede insan hayatının, 'kârdan' önde tutulması gerektiğini söyledi. Diğer kullanıcılar ise AstraZeneca’ya 'dürüst' olması çağrısında bulundu.

AVRUPA İLAÇ AJANSI: AŞI GÜVENLİDİR

Geçen haftalarda Avrupa’daki birçok ülke, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı. Aralarında Danimarka, Norveç, İzlanda, Bulgaristan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İrlanda’nın da bulunduğu ülkelere birkaç gün önce Finlandiya da eklendi. Aşının kullanımı Asya ülkeleri Endonezya ve Tayland’da da askıya alınmıştı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Direktörü Emer Cooke, yaptığı açıklamada AstaZeneca aşısının güvenli olduğunu ifade ederek, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Covid-19 hastalığından korumadaki faydaları, olası risklerinden fazladır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AstraZeneca AşısıEtkinlik OranıAvrupa
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