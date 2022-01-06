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Avrupa’da Omicron dalgası: Günde 900 binden fazla

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ocak 2022 Perşembe 10:31
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Avrupa’da Omicron dalgası: Günde 900 binden fazla

FRANSA - Avrupa’da Omicron varyantının neden olduğu vaka artışı devam ediyor. Fransa ve İngiltere, son 24 saate en fazla vakanın ortaya çıktığı ülkeler oldu. Bu ülkeleri, Almanya, İtalya ve İspanya takip ediyor.

Fransa, en fazla Covid-19 vakasının tespit edildiği ülke oldu. Ülkede son 24 saatte 332 bin 252 vaka tespit edilirken, 246 kişi hayatını kaybetti. Fransa’nın ardından İngiltere’de bir günde 194 bin 747 vaka tespit edildi, can kaybı ise 343 olarak kaydedildi. Vaka sayısının 63 bin 191 olarak açıklandığı Almanya’da can kaybı 431 olarak duyuruldu. İspanya’da 137 bin 180 kişide Covid-19 tespit edilirken, 148 kişi hayatını kaybetti. Son olarak İtalya’da 189 bin 109 vaka kaydedildi ve 183 kişi yaşamını yitirdi.

BEŞ ÜLKEDE 900 BİNDEN FAZLA VAKA

Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya’da bir günde tespit edilen toplam vaka sayısı 916 bin 479 olarak kaydedildi. Yine bu ülkelerde son 24 saate Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 1351 olarak açıklandı. Dünkü verilerde toplam günlük vaka sayısı 822 bin 919, can kaybı ise 1134 olarak kaydedilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaOmicron Dalgası
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