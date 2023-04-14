Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen şiddetli Ilsa Kasırgası karaya ulaştı

ANKARA AA- BBC’nin haberine göre, şiddetli Ilsa Kasırgası kıyı bölgelerde yoğun hissedilmeye başladı.

Kasırga gece yarısından hemen önce ülkenin demir ihracat merkezi olan Hedland Limanı yakınlarındaki bölgeleri 5. kategori ile vurdu.

Yaklaşık 14 yıldır bölgeyi vuran en güçlü kasırga olduğu kaydedilen Ilsa Kasırgası, daha sonra 3. kategoriye indi.

İç bölgelerdeki bazı yerleşim bölgeleri için kırmızı alarmın devam ettiğini belirten yetkililer, henüz kasırgadan kaynaklı altyapı sorunu veya herhangi bir yaralanmanın bildirilmediğini söyledi.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, Ilsa Kasırgası'nın iç kesimlere doğru ilerlediğini ancak şiddetinin gelecek günlerde azalmasının beklendiğini duyurdu.

On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşaltmıştı.

Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja Tropikal Kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.

Avustralya Meteoroloji Dairesi, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga" olduğunu duyurmuştu.