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Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen şiddetli Ilsa Kasırgası karaya yaklaştı

Avustralya'nın batısını etkileyeceği öngörülen Ilsa Kasırgası'nın şiddetlenerek karaya yaklaştığı bildirildi.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:31
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Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen şiddetli Ilsa Kasırgası karaya yaklaştı
Ankara

CNN’in haberine göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, Ilsa Kasırgası'nın bu akşam ve yarın sabah saatteki hızı 285 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarlarla Batı Avustralya'da etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada kıyı bölgelerde hissedilmeye başlanan Ilsa Kasırgası’nın 5. kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşaltmıştı.

Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja Tropikal Kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.

Avustralya Meteoroloji Dairesi, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga" olduğunu duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaşiddetliKasırga
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