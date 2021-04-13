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Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Nisan 2021 Salı 15:19
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Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti

AVUSTURYA - Avusturya Hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle Kovid-19 sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi. İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra Kovid-19 salgını ile mücadele etmek zorunda kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf AnschoberIstifa
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