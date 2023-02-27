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Avusturya’daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası

Avusturya’nın başkenti Viyana’da depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kurulacak konteyner kent için yardım programı düzenlendi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 02:32
Avusturya’daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası

Avusturya’da 23 sivil toplum kuruluşunun ortak girişimiyle düzenlenen yardım kampanyası, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli kanallarda canlı yayımlandı.
Avusturya başta olmak üzere Almanya’nın bazı bölgelerinden yayına katılan vatandaşlar bağışta bulundu.
Programda Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert hazır bulunurken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren telefon bağlantısıyla katıldı.
Avusturya'daki sivil toplum kuruluşları, kampanyada toplanan maddi yardımlarla Elbistan’da 100 konteynerden oluşan bir "Avusturya mahallesi" kurmayı hedefliyor.
Büyükelçi Ozan Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, konteynerlerin bölgedeki vatandaşlar için önemine işaret ederek destekte bulunan herkese teşekkür etti.
Ceyhun, bu kampanyanın AFAD ile istişare içinde yürütüldüğünü, Büyükelçiliğin destek ve denetiminde olduğunu dile getirdi.
Yapılan her bir yardımın çok kıymetli olduğunu kaydeden Ceyhun, yardımların söz konusu konteynerlere acilen ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırılacağını aktardı.
Telefon bağlantısıyla programa katılan YTB Başkanı Abdullah Eren de depremlerin yaşandığı günden itibaren Avrupa’daki Türklerin ana vatanları için seferber olduklarını hem maddi hem de ayni yardımda bulunduklarını söyledi.
Eren, konteyner kampanyasına katkıda bulunan herkese teşekkürlerini dile getirerek yakın zamanda inşasına başlanacak kalıcı konutlar için sağlanacak desteğin önemini vurguladı.
Yaklaşık 4 saat süren programda 433 bin 927 avro toplandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaKahramanmaraşHatayDepremYardım
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