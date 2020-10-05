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Azerbaycan Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu açıkladı

Ermeni ordusu tarafından Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik saldılarılarda, 24 Azerbancanlı sivil hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı açıklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ekim 2020 Pazartesi 14:21
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Azerbaycan Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu açıkladı

AZERBAYCANErmenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik saldırının bilançosu açıklandı. Azerbaycan Dış İşleri Bakanlığı, Ermenistan saldırıları sonucunda 24 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı ve 300'den fazla yerleşim yerinin tahrip edildiğini açıkladı. Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti. Bakanlık, Azerbaycan makamlarının Ermenistan’ın hukuksuz saldırılarını belgeyen tüm kanıtları, uluslararası resmi kurumlara sunacağını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GenceSaldırıErmenistanAzerbaycan
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