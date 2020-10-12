Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı

AZERBAYCAN - Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önlemeye devam ederken, Rusya'da ateşkes ilan edilmesinin ardından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın en büyük ikinci kente gerçekleştirdiği sivillere yönelik bilanço açıklandı. Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıda, toplam 41 sivilin hayatını kaybettiğini ve 207 kişinin yaralandığını duyurdu. Başsavcılık, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı saldırıda, bin 185 evin, 148 sivil tesisin ve 57 adet çok katlı binanın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.