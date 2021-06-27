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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Bizi savaş imtihanına Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı

Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada savaşın bir ordu için imtihan olduğunu belirterek “Bizi de bu imtihana Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı” dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Haziran 2021 Pazar 13:27
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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Bizi savaş imtihanına Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı

AZERBAYCAN

Bakan Hasanov, Azerbaycan ordusunun gösterdiği yüksek cesaret ve vatanseverlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük rolü olduğunu söyledi. Hasanov, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki başarısını yakından takip ettiğini belirterek, “Savaş bir ordu için imtihandır. Bizi de bu imtihana Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı. Azerbaycan ordusunun gösterdiği kabiliyet, cesaret ve vatanseverlikte Türkiye'nin büyük rolü oldu” dedi. Şuşa Beyannamesi ile iki ordu arasında yüksek seviyede entegrasyonunun sağlanacağını vurgulayan Hasanov, edindikleri tecrübeleri dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

DHA

Son Güncelleme: 27.06.2021 13:33
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanSavaşTSK
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