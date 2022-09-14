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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Birliklerimize ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Laçin ve Kelbecer bölgesindeki Azerbaycan ordusu askerlerine farklı kalibredeki silahlarla ateş açtığını duyurdu.

14 Eylül 2022 Çarşamba 09:53
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Birliklerimize ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edilerek, “Ermenistan silahlı kuvvetleri ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ederek, 13-14 Eylül gecesi ve bugün sabah saatlerinde Kelbecer ve Laçin bölgelerinde bulunan birliklerimize çeşitli kalibrelerdeki havan ve toplarla ateş açmıştır. Bu yönde bulunan birimlerimiz tarafından yeterli müdahale önlemleri alınmaktadır. Şu anda pozisyonlarımıza aralıklı olarak ateş ediliyor. Birimlerimiz tarafından gerekli müdahale önlemleri alınmaktadır” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Savunma BakanlığıAzerbaycanErmenistanSaldırı
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