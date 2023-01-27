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Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliğini tahliye edecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, İran hükümetinden saldırgan ve azmettiricilerin belirlenmesini istediklerini belirterek "Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." dedi. 

27 Ocak 2023 Cuma 11:50
Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliğini tahliye edecek

Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahsaldırıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.
Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Hacızade, "Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırganın ve azmettiricilerin belirlenmesi için İran hükümetinin gerekli adımların atmasını talep ediyoruz. Her devlet, ülkesindeki büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." diye konuştu.
Hacızade, şehit güvenlik amirinin aile ve yakınlarına taziye dileklerini ileterek "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü. Çavuşoğlu, bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtti." ifadelerini kullandı.
- Olay
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bu sabah silahlı saldırı düzenlenmişti.
Kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırgan, Büyükelçiliğin güvenlik amirini katletmiş, 2 güvenlik görevlisini ise yaralamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanTahranBüyükelçilikSaldırıSilahTahran BüyükelçiliğiAyhan Hacızade
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