Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1235
ALTIN
499.086
DOLAR
8.1814
STERLİN
10.9045
EURO
9.6851
Atatürk'ü denizde Türk bayrağı ve posterle andılar
Atatürk'ü denizde Türk bayrağı ve...
Bakan Kasapoğlu: Atatürk'ü rahmet ve hürmetle yâd ediyorum
Bakan Kasapoğlu: Atatürk'ü rahmet ve...
21 ilde FETÖ operasyonu
Son Dakika
21 ilde FETÖ operasyonu
'Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi'
Son Dakika
'Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden...

Azerbaycanlılar Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti

Dağlık Karabağ çatışmasının Azerbaycan'ın zaferiyle sona ermesiyle halk Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2020 Salı 11:59
0 Okunma
Azerbaycanlılar Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti

AZERBAYCAN - Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul etmesinin ardından Bakü'de bir çok kentte Azerbaycan halkı sokaklara döküldü. Tarihi zaferi büyük coşkuyla kutlamaya başladı. Başkent Bakü, geceden bu yana coşkulu kutlamalara sahne oldu. Azerbaycanlılar, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü mücadelesinde canlarını feda eden Azerbaycan ordusunda şehit düşen askerleri anmak için Şehitler Hıyabanı’na akın etti. Ellerinde Azerbaycan bayraklarını alan halk, Azerbaycan bayrakları ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğraflarını taşıyarak ‘Karabağ Azerbaycan’dır’, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dağlık Karabağ çatışmasıBakü Şehitler HiyabanıAzerbaycanlılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, Savunma Bakanı'nı görevden aldı
Trump, Savunma Bakanı'nı görevden aldı
ALİYEV'DEN ZAFER KONUŞMASI
ALİYEV'DEN ZAFER KONUŞMASI
Pfizer’in koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu açıklandı
Pfizer’in koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu açıklandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans