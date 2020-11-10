Azerbaycanlılar Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti

AZERBAYCAN - Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul etmesinin ardından Bakü'de bir çok kentte Azerbaycan halkı sokaklara döküldü. Tarihi zaferi büyük coşkuyla kutlamaya başladı. Başkent Bakü, geceden bu yana coşkulu kutlamalara sahne oldu. Azerbaycanlılar, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü mücadelesinde canlarını feda eden Azerbaycan ordusunda şehit düşen askerleri anmak için Şehitler Hıyabanı’na akın etti. Ellerinde Azerbaycan bayraklarını alan halk, Azerbaycan bayrakları ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğraflarını taşıyarak ‘Karabağ Azerbaycan’dır’, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı.