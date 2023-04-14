Bahmut cephesindeki Ukrayna havan topu birlikleri atış eğitimi alıyor

Ukrayna'da yaklaşık 14 aydır süren çatışmalardan dolayı orduda görevli askerlere, ön cephe hattında çalışmadıkları günlerde havan toplarından atış yapmaları için eğitim veriliyor.

DONETSK AA- Ukrayna'nın Zaporijya, Herson, Harkiv, Lugansk ve Donetesk bölgelerinde devam eden çatışmalarda her iki ordu tarafından diğer ağır silahlarla beraber havan topları da oldukça aktif kullanılıyor.

Özelikle son aylarda en sıcak çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesindeki Bahmut, Ugledar, Avdiyivka, Marinka ve diğer yerleşim yerlerinde topçu sistemleriyle beraber havan toplarının da yoğunluğu dikkati çekiyor.

Sahada görev yapan piyadelerin desteklemesi için tank ve topçu atışlarıyla beraber havan toplarının kullanımı da oldukça büyük önem taşıdığı için Ukrayna ordusunda bu konuda eğitimler devam ediyor.

Cephede her gün eğitim veriliyor

Şiddetli çatışmaların sürdüğü Bahmut cephesinde görev yapan Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı bir tugaya ait havan topçu bataryası, cephenin daha sakın noktasında tatbikat için seçilmiş alanda toplanarak bu silahı kullanma yeteneklerini güçlendiriyor.

Eğitim alan bir havan topu bataryasının komutanı Aleksander (46), Bahmut cephesindeki çatışmalar ve devam eden eğitimler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.