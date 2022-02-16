Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
813.76
DOLAR
13.65
STERLİN
18.53
EURO
15.54
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 75...
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği...

Bakan Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı’na geldi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2022 Çarşamba 14:29
Bakan Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı’na geldi

BELÇİKA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı'na geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Çalışanlarla görüşüp faaliyetlere ilişkin bilgi alan Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti.

Bakan Akar, “Türkiye'nin, 85 milyonun sizden beklentisi büyük. Bu yıl Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70'inci yıl dönümü. NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine verilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Burası bir taraftan NATO görevlerine destek sağlarken diğer taraftan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için önemli bir ortam" diye konuştu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumlarına katılımı öncesinde NATO Karargahı’ndaki personel ile çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştiren Akar’ın gün içinde bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarNATO Savunma Bakanları Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor
Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor
ABD’de silah üreticisi ilk defa silahlı saldırı mağdurlarına tazminat ödeyecek
ABD’de silah üreticisi ilk defa silahlı saldırı mağdurlarına tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’li gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’li gençlerle buluştu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans