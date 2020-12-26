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Bakan Akar, Libya'ya gitti 

TSK komuta kademesi ile Libya’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüştü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Aralık 2020 Cumartesi 17:11
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Bakan Akar, Libya'ya gitti 

LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Trablus’ta, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile görüştü. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları da katıldı. 

LİBYA SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Libya'nın başkenti Trablus'ta Mitiga Havalimanı’nda Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen, Libya Görev Grup Komutanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Savunma Bakanlığı'na geçti. Burada Bakan Akar ve TSK komuta kademesi için askeri tören düzenlendi. Tören, bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. Daha sonra Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüştü. İki bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Kısa süreli görüntü alınmasına izin verilen görüşmenin açılışında konuşan Bakan Akar, sözlerine Libya Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak başladı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olmak üzere tüm Türkiye’nin selamını getirdiklerini ifade eden Bakan Akar, Libya’nın güven, huzur içinde nice Bağımsızlık Günleri kutlaması temennisinde bulundu. Bakan Akar, "Siz burada ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye’de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTSKHulusi AkarBakanLibyaTürkiye
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