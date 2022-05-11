Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta

Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Marakeş’teyiz” ifadelerini kullandı.