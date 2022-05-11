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Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Fas’a geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:20
Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta

Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Marakeş’teyiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluFas
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