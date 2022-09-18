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Bakan Çavuşoğlu İngiltere’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi.

18 Eylül 2022 Pazar 17:14
Bakan Çavuşoğlu İngiltere’de

Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanıİngiltere
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