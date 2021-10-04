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Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ekim 2021 Pazartesi 16:12
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Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü

POLONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Polonya’nın başkenti Varşova’da Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Varşova’daki temaslarımıza Tatar toplumunu temsil eden Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşerek başladık. Polonya’daki Tatar toplumu, Türkiye ve Polonya arasındaki önemli bir dostluk köprüsü” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÇavuşoğluPolonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz
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