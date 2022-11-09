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Bakan Muş, Özbekistan’da

09 Kasım 2022 Çarşamba 12:22
Bakan Muş, Özbekistan’da

ÖZBEKİSTAN - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Devletleri Teşkilatı Ekonomi ve Ticaret Bakanları 11. Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ın Semerkant kentine geldi.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Türk Devletleri Teşkilatı Ekonomi ve Ticaret Bakanları 11. Toplantısı vesilesiyle Türk Dünyasının kadim şehri Semerkant’tayız. Ülkelerimiz arasındaki mevcut ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirmeye yönelik atılacak adımlara ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunduk” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Mehmet MuşTürk Devletleri Teşkilatı Ekonomi Ve Ticaret Bakanları 11. ToplantısıÖzbekistan
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