Bakan Yanık: Kadınların sürdürülebilir çevre mücadelesinde ön saflarda

ABD - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 66’ncı Oturumunun “Çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları: küreselden yerele bütüncül ve entegre eylemler yoluyla eşitliği ilerletmek” başlıklı Bakanlar düzeyindeki yuvarlak masa toplantısına katıldı.



Bakan Yanık, toplantıda iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin her zamankinden daha sık yaşandığını belirterek “Kadınların bakış açılarını sürece dahil etmek önem arz ediyor. Nüfusun artması ve gıdaya olan yüksek talep nedeniyle, kadınlar ve kız çocukları üzerindeki yıkıcı etkiler daha belirgin hale geldi. Bu nedenle iklim değişikliğine küresel tepkimizi tamamen etkili kılmak için hem erkeklerin hem de kadınların eşit düzeyde liderliğine ihtiyaç var” dedi.



Bakan Yanık, konuşmasında kadınların dünyadaki tarım işçilerinin çoğunluğunu oluşturduğuna dikkat çekerek kadınların sürdürülebilir çevre mücadelesinde ön saflarda yer aldıklarını vurguladı.



“KOOPERATIFLER, IKLIM DEĞIŞIKLIĞIYLE MÜCADELEYE KATKIDA BULUNUYOR”



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi’ projesinin yürütüldüğünü anımsatan Yanık, “Kooperatifler, kadınların kaynaklara ve ekonomik fırsatlara erişimini artırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunuyor. Bu doğrultuda Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını, sürdürülebilirliklerinin sağlanmasını, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini ve görünürlüklerini artırmayı amaçlıyoruz. Programa göre 6000 kadın ve 3000 erkek eğitim ve destek hizmetlerinden yararlanacaktır” ifadelerini kullandı.



“TÜRKIYE, YEŞIL KALKINMA GİRİŞİMİ'Ni TÜM ÇALIŞMALARININ MERKEZİNE KOYMUŞTUR”



Çiftçilerin ve üreticilerin değişen iklim koşullarına dayanıklılığının artırılmasına yönelik önceliklerin belirlenmesi amacıyla tarımın yoğun olduğu bölgelerde çiftçilere rehberlik edecek bir proje başlatıldığını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:



“Tarımsal Üreticilerin İklim Değişikliğine Dayanıklılık Değerlendirmesi programı, ulusal bir program olarak tüm bölgelere yaygınlaştırılacaktır. Sıfır Atık Projesi ile vatandaşların çevre koruma ve geri dönüşüm bilinci önemli ölçüde arttı. Kadınlar, bu projenin başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, Paris İklim Anlaşmasına uyum sağlarken, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon elde etmeyi taahhüt etmiştir. Türkiye, Yeşil Kalkınma Girişimi'ni tüm çalışmalarının merkezine koyarak iklim sorunlarının çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmeye kararlıdır.”



İklim değişikliğinin yanı sıra savaş, göç ve yoksulluktan muzdarip kadınların dramının ele alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Yanık, “Afganistan'da, Yemen'de, Myanmar'da, Bosna'da, Kırım'da, Afrika'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha birçok ülkede kadınlar yıllardır savaş ve yoksulluktan acı çekti ve bugün de çekmeye devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte, Ukraynalı kadınlar da hiçbir kadının bu durumlara karşı bağışık kalmadığını gösteren acıların kurbanı oldular. Herkes için sürdürülebilir bir refah istiyorsak, iklim değişikliğinin yarattığı sosyal sorunları kesişen diğer adaletsizliklerle bağlantılı olarak ele almamız bugün her zamankinden daha önemli. Bugün, yarın ve tüm dünya insanları için, sürdürülebilir ve barışçıl bir çevre için çalışma zamanıdır” dedi.