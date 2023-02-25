Bakü'de, Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi

Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneğinin düzenlediği kermeste, Azerbaycanlı ve Bakü'de yaşayan Türk kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler, geliri AFAD'a verilmek üzere satışa çıkartıldı.

Kermesin açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, milletvekili Vügar İskenderov, iş ve sanat dünyasından isimlerle çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşi Leyla Bağcı da açılışta yer aldı.

Leyla Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan depremzedeler için yapılan yardımlardan mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi.

Buradaki insanların Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlik ve dostluğu ortaya koyduğunu belirten Bağcı, kermesin organizatörlerine ve yardımsever kadınlara teşekkür etti.

Milletvekili İskenderov da Türkiye'ye yapılan yardımların Azerbaycan insanının içinden gelen bir istek olduğunu dile getirdi.

İskenderov, "Türkiye'de yaşanan depremi Azerbaycanlılar kendi evlerinde hissetti. Kardeşimizin evinde olan bu acı bizim evimizde de yaşandı. Azerbaycan insanı, yediden yetmişe bu acıların biraz hafifletilmesi için desteğini esirgemiyor. Türk milleti büyük bir millettir ve bu acının da üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sekine Babayeva ise depremler nedeniyle mağdur olan kardeşlerine yardımda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Babayeva, "Amacımız birdir. Acısı acımız olan Türkiyemizin acılarının üstesinden birlikte gelmeliyiz. Ayağında ayakkabısı, başını sokacak evi olmayanlara ufacık bir yardımımız dokunursa kendimizi mutlu olmasa da onların yanındaymış gibi hissedeceğiz." dedi.