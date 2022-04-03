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Bakü’de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki bir gece kulübünde henüz nedeni bilinmeyen patlamam meydana geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Nisan 2022 Pazar 09:52
Bakü’de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakü’de Tarlan Aliyarbeyov sokağında bulunan bir gece kulübünde yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık, patlama sonrası yangın da çıktığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlama sonucu bölgede bulunan 14 otomobilin, bir apartmanın ve 2 işyerinin hasar gördüğü aktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Türkiye'den Azerbaycan'a taziye mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Azerbaycan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 03.04.2022 11:46
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanBaküPatlama
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