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Balkan ülkelerinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Balkan ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek ile Kosova'da kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

04 Nisan 2023 Salı 16:42
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Balkan ülkelerinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

SARAYBOSNA AA- Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının, şehirler arası yolların bir süre kapanmasına yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, ülkenin Kosova sınıra yakın, Medvedja bölgesinde yüzlerce ev ve işyerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Kraljevo kentinde kar nedeniyle ağaçların yıkıldığı bilgisi verilen açıklamada, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin söz konusu bölgelerde gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Başkent Belgrad'da ise etkisini birkaç saat gösteren kar yağışı, şehir trafiğini felç etti.

Öten yandan Hırvatistan ve Karadağ'da şiddetli rüzgar Adriyatik Denizi kıyı şeridindeki çoğu feribot hattının durmasına sebep oldu. Karadağ'ın başkenti Podgorica'dan Belgrad'a giden bazı uçuşlar ise ertelendi.

Bosna Hersek'te ise başkent Saraybosna başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kar hayatı olumsuz etkiledi. Ayrıca, ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'ndeki bazı şehirlerde elektrik kesintileri yaşandı.

Kosova'da elektrik şebekesinde hasar meydana geldi

Kosova'nın başkenti Priştine'de gece geç saatlerde başlayan kar yağışı kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı.

Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS), şiddetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle elektrik şebekesinde hasar meydana geldiğini duyurdu.

KEDS'in açıklamasında, "Gece geç saatlerde Kosova'nın tamamını etkisi altına alan rüzgar ve kar yağışı sonucu elektrik şebekesinde hasar meydana geldi. KEDS ekipleri sahada ve elektrik arzını eski haline getirmeyi taahhüt ediyor." ifadelerine yer verildi.

Şiddetli yağış nedeniyle sabahın erken saatlerinde şehir parkının yanındaki yola bir ağaç devrildi.

Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, yolların trafiğe güvenli hale getirilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
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