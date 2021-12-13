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Baltık Denizi’nde iki gemi çarpıştı, biri alabora oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Aralık 2021 Pazartesi 16:13
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Baltık Denizi’nde iki gemi çarpıştı, biri alabora oldu

İSVEÇ - İsveç Liman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gece saat 03.30 civarlarında İngiltere ve Danimarka bandıralı iki gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Danimarka bandıralı bir kargo gemisi alabora oldu. Ters dönen Karin Hoej gemisinden 2 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

İsveç’in Ystad ve Bornholm liman kentleri arasındaki Baltık Denizi’nde, Danimarka bandıralı Karin Hoej ve İngiltere bandıralı Scot Carier adlı kargo gemileri henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çarpıştı. Çapışıma sonrasında Karin Hoej alabora oldu.

ALABORA OLAN GEMİ LİMANA ÇEKİLİYOR

İsveç liman Müdürlüğü açıklamasında “Saat 03.30 civarında, Müşterek Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz, çarpışan iki kargo gemisiyle ilgili acil çağrı aldı. Çarpışmanın ardından Danimarka bandıralı bir kargo gemisi alabora oldu. Danimarka gemisindeki iki kişi kayıp. Helikopter ve gemilerin de dahil olduğu bir kurtarma operasyonu sürüyor. Çarpışmanın nedeni henüz belli değil. İsveç Sahil Güvenlik şu anda Danimarka gemisini, İsveç Deniz Kurtarma Derneği ile birlikte çekiyor.” dedi. Suda ters dönen geminin, Kåseberga yakınlarındaki Sandhammaren'e götürüleceği ve kurtarma operasyonunun devam ettiği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Baltık DeniziIki GemiAlabora
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