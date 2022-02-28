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Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Özel İletişim Servisi'nin bugün Belarus topraklarından Zhytomyr'deki havaalanına yapılan roket saldırısını teyit ettiğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Şubat 2022 Pazartesi 10:07
Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar tarafından yapılan açıklamada “Roket büyük olasılıkla İskender balistik füze sistemi tarafından fırlatıldı” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşSaldırıBelarus
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