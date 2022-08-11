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Belarus’ta hava üssünde art arda 8 patlama

Belarus’un muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’nın danışmanı Franak Viacorka, Ukrayna sınırına yakın Gomel kentinin güneyindeki hava üssünde art arda 8 patlamanın meydan geldiğini duyurdu.

11 Ağustos 2022 Perşembe 10:56
Belarus’ta hava üssünde art arda 8 patlama

Patlamalar, Gomel kentinin güneyinde bulunan, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında, Rus uçaklarının bulunduğu ve kalkış yaptığı Zyabrovka üssünde meydana geldi. Viacorka,  “Gomel bölgesindeki Zyabrovka üssünde art arda 8 patlama meydana geldi. Rus savaş uçakları genellikle burada konuşlandırılıyor. Şu ana kadar, bu patlamaların Rus ve Belarus orduları tarafından Belarus topraklarında gerçekleştirilen herhangi bir askeri tatbikatla bağlantılı olup olmadığına dair bir teyit yok. Zyabrovka üssü, Ukrayna'ya karşı savaşta Rus havacılığı tarafından kullanılıyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BelarusHava üssüPatlama
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