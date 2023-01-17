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Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor

Belçika'da antibiyotikten soğuk algınlığı ilaçlarına, kortikosteroidlerden çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü bazı şuruplara kadar 200 kalem ilacın temininde sorun yaşandığı bildirildi.

17 Ocak 2023 Salı 15:11
Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor

BRÜKSEL - Belçika basınındaki haberlerde, ülke genelinde birçok eczanede bazı ilaçların bulunamadığı belirtildi.

İlaç teminindeki sorunun kaynağının artan talep, Çin'deki üretimde yaşanan sıkıntılar, enflasyon ve enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklanan üretim sıkıntıları olduğu ifade edildi.

Bulunamayan kalemler arasında bazı antibiyotikler, soğuk algınlığı ilaçları, kortikosteroidler, bazı spreyler, çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü bazı şurupların yer aldığı kaydedildi.

Belçikalı eczacıların bulunamayan ilaçlar yerine bazı durumlarda hastalara jenerik ilaçları önerdiği veya ilaçları kendilerinin hazırladığı bildirildi.

Belçika'da birkaç aydır süren ilaç sıkıntısının özellikle grip salgınındaki artışla birlikte talebin yükselmesi nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaIlaç
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