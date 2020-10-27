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Belçika’da Covid-19 alarmı!

Belçika’da günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları hızla artarken ülkede alarm verildi. Sağlık Bakanlığı Liege kentindeki 10 hastanenin doktoruna " Koronavirüs dahi olsanız, mesaiye devam edin" talimatında bulunduğu öğrenildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ekim 2020 Salı 13:31
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Belçika’da Covid-19 alarmı!

BELÇİKA - Avrupa’nın bir kez daha koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelmesinin ardından, bir çok ülkede alarm zilleri çalmaya başladı. Almanya, Fransa, İspanya ve Belçika gibi ülkelerde ard arda tedbirler alınıyor.  Belçika’da günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları hızla artarken ülkede alarm verildi. Sağlık Bakanlığı Liege kentindeki 10 hastanenin doktoruna " Koronavirüs dahi olsanız, mesaiye devam edin" talimatında bulunduğu öğrenildi. ​

COVİD-19 RİSKİNE RAĞMEN MESAİYE DEVAM EDİN TALİMATI

Belçika Tıp Birlikleri Derneği Başkanı Dr. Philippe Devos İngiliz basınına yaptığı açıklamada, hastane ve sağlık sisteminin artan vakalar karşısında hızla çökmesini önlemek için başka seçenekleri olmadığını ifade etti. Devos, tıbbi personelden istenilen bu talebin diğer hastalara koronavirüs bulaştırma riski taşıdığını da kabul etti.
 

“ARTIK KONTROL EDEMİYORUZ”


Ülkenin özellikle Liege kentinde vakaların hızla arttığı, test olan her üç kişiden birinin sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, daha önce, ülkeyi uyararak yetkililerin "olanları artık kontrol etmediği" bir enfeksiyon "tsunamisine" yakın olduğunu belirtmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaCovid19 AlarmıVaka Sayısı
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