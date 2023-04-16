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Berlin'de Şehitlik Camisi’nde çocuklara özel iftar programı düzenlendi

Almanya’da faaliyetlerini sürdüren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Berlin Şehitlik Camisi'nde çocuklar için özel iftar programı düzenledi.

16 Nisan 2023 Pazar 11:32
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Berlin'de Şehitlik Camisi’nde çocuklara özel iftar programı düzenlendi
Berlin

Berlin Şehitlik Camisi’nin salonunda gerçekleştirilen ve ana teması dayanışma olan iftar programına çok sayıda çocuk katıldı.

Programda, iftardan önce Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve çocuklar için masalara hediyeler konuldu.

DİTİB Berlin Eyalet Birliği Başkanı Yakup Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çocuk iftar programın 5.'sini düzenlediklerini belirterek, “Manevi, kültürel ve dini değerlerimizi buradaki nesillere, yavrularımıza aktarmak ana gayemiz. Hedefimiz hassasiyet oluşturmak, bilinçlendirmek, bunu yarınlara taşımak. Özellikle bu minarenin, kubbenin etrafında, bu caminin etrafında bilinçlenmek." dedi.

Çocuk iftar programını organize eden Şehitlik Camisi Veli Komisyonu Başkanı Muharrem Keskin de bu yıl çocuk iftarının ana temasını “dayanışma” olarak seçtiklerini ifade ederek, geçen senelerde bu etkinlik kapsamında toplanan yardımlarla Türkiye’nin değişik noktalarında 4-6 yaş gurubu ana sınıflarının oluşması için camilere destek verildiğini anlattı.

Keskin, bu sene de düzenledikleri yardım kampanyasıyla deprem bölgesinde 4-6 yaş grubu cami ana okulu sınıfının oluşması için gerekli yardımları yapacaklarını belirtti.

Yardım kampanyası kapsamında çocukların kendi imkanlarını da seferber ettiklerini anlatan Keskin, geçen yıllarda kumbaralarını teslim eden çocukların olduğunu, bunun da kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BerlinşehitlikIftar
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