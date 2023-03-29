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Berlin’de başörtülü öğretmenler okullarda çalışabilecek

Almanya’nın başkenti Berlin’de başörtülü öğretmenlerin okullarda çalışabileceği belirtildi.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:29
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Berlin’de başörtülü öğretmenler okullarda çalışabilecek
Berlin

Berlin Eyaleti Eğitim Bakanlığı, okul yönetimlerine başörtülü öğretmenlerin prensipte ders verebileceklerine ilişkin yazı gönderdi.

Anayasa Mahkemesinin geçmiş kararlarının hatırlatıldığı yazıda, okullarda dini giysilerin ve sembollerin, devletin tarafsızlığını veya okuldaki huzurun bozulacağına ilişkin somut bir tehlike görüldüğünde yasaklanabileceğinin öngörüldüğüne işaret edildi.

Ülkedeki tüm anayasal organların ve mahkemelerin Anayasa Mahkemesinin kararlarına bağlı olduğu belirtilen yazıda, bundan dolayı Berlin Eyaleti Eğitim Bakanlığının "(Berlin eyalet yasalarında yer alan) Tarafsızlık Yasası'nın birebir uygulanmasından vazgeçeceği" aktarıldı.

Yazıda, sadece okulun huzurunun veya devletin tarafsızlığına yönelik somut bir tehdit söz konusu olduğu durumlarda dini kıyafet ve sembollerin taşınmasının yasaklanabileceği belirtildi.

Diğer eyaletlerde edinilen deneyimlerin dini kıyafet giymenin okullarda önemli ihtilaflara yol açmadığını gösterdiğine işaret edilen yazıda, konuyla ilgili endişe duyulması durumunda eğitim müdürlüklerine başvurulabileceği, buradaki memurların dini kıyafetlerin giyilmesinin veya sembollerin taşınmasının okul huzurunu somut olarak bozup bozmadığını inceleyeceği ifade edildi.

Yazıda, sadece dini giysi veya sembollerin taşınmasının okul huzurunu somut bir şekilde bozmayacağı ancak misyonerlik çabası veya öğrencileri etkilemenin sorun teşkil edeceği kaydedildi.

Almanya Anayasa Mahkemesi, 2015'te iki kadın öğretmenin başörtülü ders verebileceğine onay vermiş, bu kararda "soyut bir tehlikeden" dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ancak okul huzurunun bozulmasında "yeterli somut tehlike" görülmesi durumunda başörtüsü yasağının getirilebileceğine hükmetmişti.

Berlin eyaletinde ise okullarda, polis teşkilatında ve adli mercilerde dini sembol ve kıyafetler giyilmesini yasaklayan “Tarafsızlık Yasası'ndan" dolayı başörtüsü takan öğretmenlerin okullarda ders vermesine izin verilmiyordu.

Ancak başörtülü çalışmak isteyen bazı öğretmenler Berlin eyaleti yönetimine karşı yargıya başvurarak bu davaları kazanmıştı. Buna rağmen “Tarafsızlık Yasası’nı” dayanak gösteren Berlin eyaleti yönetimi başörtülü öğretmenlerin ders vermesine izin vermemişti. Öğretmenler açtıkları tazminat davalarını kazanmış, Berlin eyaletinin, başörtüsü nedeniyle devlet okullarında istihdam edilmeyen öğretmenlere 22 bin 170 avro tazminat ödediği açıklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BerlinBaşörtülü öğretmen
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