BEYAZ SARAY ÖNÜNDE TÜRKİYE’DE DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Haber: Gurur AKOSMAN

Washington DC’de Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Beyaz Saray’ın ünlü meydanı olarak bilinen Lafayette Meydanı’nda ABD’de yaşayan, yakın ve uzaklardan bir araya gelen Türkler, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden 31 bin vatandaşımızı anmak ve onları onurlandırmak için bir araya geldi.

ATA-DC ( Amerikan-Türk Derneği ) tarafından organize edilen etkinlikte canımızı yakan ve bölgemizi kasıp kavuran bu büyük deprem yüzünden hayatını kaybeden masum insanların yasını tutmak ve kurbanları onurlandırmak için, Beyaz Saray’ın karşısında, mum ışığı nöbetine ev sahipliği yapıldı. Anma törenine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katılırken, Türk iş insanları, ABD’de yaşayan Türkler ve yabancılar da anma etkinliğine katıldı.

Vatandaşlarımız “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenleri andı ve Türkiye’ye daha fazla destek verilmesi çağrısında bulunuldu.