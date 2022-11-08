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Beyaz Saray: Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya özen gösteriyoruz

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında Rusya ile ABD arasında üst düzey görüşmelerin yapıldığı iddialarını değerlendirdi. Jean-Pierre, “Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

08 Kasım 2022 Salı 10:00
Beyaz Saray: Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya özen gösteriyoruz

Karine Jean-Pierre Beyaz Saray’da dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jean-Pierre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Rus yetkililerle üst düzey gizli görüşmeler yaptığı iddialarına ilişkin gelen soruya, “Evet, o iddiaları gördüm. Size bildirebileceğim özel bir konuşma yok. Ama bir iki şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren konular hakkında üst düzeylerde doğrudan konuşma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu son birkaç ay içinde oldu. Görüşmelerimiz yalnızca ABD-Rusya ilişkisindeki risklerin azaltılmasına odaklandı” dedi.

UKRAYNA OLMADAN, UKRAYNA HAKKINDA GÖRÜŞMEYİZ”

Yapılan bu görüşmelerin sadece Rusya-ABD ilişkileriyle ilgili olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, “En temel prensibimizi tekrar yinelemek istiyorum; Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında görüşme yapmayacağız. Ancak Rusya ile iletişim kurma kabiliyetimizin devam etmesi ve bu iletişim hatlarının kesilmemesi için görüşmenin zamanlamasını ve içeriğini korumaya özen gösterdik. Bu kapsamda da son birkaç ayda böyle ilerledik” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beyaz SarayABDRusyaUkraynaKarine JeanPierre
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