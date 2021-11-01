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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Covid-19’a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Covid-19’a yakalandığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:40
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Covid-19’a yakalandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, “Çarşamba günü, Beyaz Saray'daki sağlık ekibiyle koordineli olarak, ailemde COVID-19 testi pozitif çıkan biri nedeniyle Başkan ile yurt dışı seyahatine çıkmama kararı aldım. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri karantinaya girdim ve Covid testim negatif çıktı. Ancak bugün Covid testim pozitif çıktı" dedi. Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 26 Ekim Salı günü görüştüğünü dile getirerek, “Aramızda yaklaşık 2 metre mesafe vardı ve maske takıyorduk" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBeyaz SaraySözcüJen PsakiCovid19
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