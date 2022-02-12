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Biden, Afgan merkez bankasının dondurulmuş varlıklarını bölüştürecek

ABD Başkanı Joe Biden, dün imzaladığı kararnameyle Afganistan Merkez Bankası’nın (DAB) ABD finans kurumlarındaki dondurulmuş varlıklarını kullanıma açtı. Bu varlıklarla Afgan halkına insani yardım gönderileceği ve terör kurbanları ile ailelerine, açtıkları tazminat davaları aracılığıyla verileceği kaydedildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2022 Cumartesi 14:28
Biden, Afgan merkez bankasının dondurulmuş varlıklarını bölüştürecek

ABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı kararnameyle Afganistan ekonomisinin çökmesiyle bu durumun ABD’nin ulusal ve dış güvenliği için olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Başkan Biden, bu tehditle başa çıkmak için ulusal acil durum ilan ederek Da Afganistan Bankası’nın (DAB-Afganistan Merkez Bankası) dondurulmuş varlıkların kullanılmasını sağlayacak ‘Başkanlık Kararnamesini’ dün imzaladı. ABD basınında 7 milyar dolar olduğu belirtilen varlıkların yarısı insani yardım olarak Afgan halkına, diğer yarısının da terör kurbanı olanlara ve ailelerine verilecek.

ACİL DURUM İLAN ETTİ

Biden kararnamesinde “Afganistan'da derinleşen bir ekonomik çöküş potansiyeli, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturuyor. Bu tehditle başa çıkmak için ulusal bir acil durum ilan ediyorum” ifadeleri yer aldı. Varlıkların yarısının terör kurbanı olmuş kişiler ve aileleri tarafından DAB’a karşı açılmış tazminat davaları veya ‘açılacak’ tazminat davalarında kullanacağı ayrıca kararnamede belirtildi.

11 EYLÜL AİLELERİNDEN BAŞKAN BİDEN’A: ANMA ETKİNLİKLERİNE GELME

Başkan Biden’ın başkanlık seçimleri sırasında, 11 Eylül kurbanlarının ailelerine söz vererek ailelerin açmış olduğu davalara bakması için Baş Savcıyı görevlendireceğini belirtmişti. Aileler 11 Eylül 2021 Anma programı öncesi Biden’a bir açık mektup göndererek bu ve bu konudaki diğer sözlerini tutmasını istemiş, tutmayacaksa anma programlarına katılmamasını istemişti. Başkanlık döneminin potansiyel bir iç krizini çözmek için saldırılar ile ilgili gizli belgelerin yayınlanması çalışması başlattığını belirterek Anma Programlarına katılmıştı.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanJoe BidenAfganistan Merkez Bankası
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