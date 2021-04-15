Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1409
ALTIN
452.563
DOLAR
8.0955
STERLİN
11.1324
EURO
9.6942
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
34 adet taşınmaz kiraya...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33...
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri alınacak
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve...

Biden: Afganistan'dan çekiliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Afganistan’daki tüm askerlerini geri çekeceğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Nisan 2021 Perşembe 08:51
0 Okunma
Biden: Afganistan'dan çekiliyoruz

Beyaz Saray’da kamera karşısına geçen Biden, ABD’nin en uzun süren savaşını sona erdirme kararı aldıklarını belirtti. Biden, alınan kararı, "Askerlerimizi eve döndürmenin zamanı geldi” ifadesiyle açıkladı. ABD’nin halen 2 bin 500 askerinin bulunduğu Afganistan’dan çekilme sürecini 1 Mayıs’ta başlatacağını kaydeden Biden, asker çekme sürecinin, 11 Eylül saldırılarının 20’nci yıldönümüne kadar tamamlanacağını vurguladı. Biden, süreci aceleye getirmeyeceklerini, çekilmeyi sorumlu, titiz ve güvenli şekilde yürüteceklerini de belirtti.

Biden, tüm bu süreç boyunca, Afganistan’da şu anda hala kuvvetleri müttefikleri ve ortaklarıyla da tam koordinasyon içinde olacaklarını ifade ederek, "Bölgedeki diğer ülkelerden, özellikle Pakistan'dan ama aynı zamanda Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye'den Afganistan için desteklerini arttırmalarını isteyeceğiz" diye konuştu.

Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının ABD güçlerinin 20 yıl sonra hala Afganistan’da olmasını 'izah edemeyeceğini' de kaydetti. ABD Başkanı, "Çekilmek için ideal koşulları yaratmak umuduyla ve farklı bir sonuç beklentisiyle Afganistan’daki askeri varlığımızın süresini uzatma ve kapsamını genişletme döngüsünü sürdüremeyiz” ifadesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDJoe BidenBaşkanAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ruhani: Uranyum seviyesini yükseltmemiz İsrail’in ‘nükleer terörizmine’ yanıttır
Ruhani: Uranyum seviyesini yükseltmemiz İsrail’in ‘nükleer terörizmine’ yanıttır
Putin, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Putin, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Biden'dan Putin'e 'Üçüncü bir ülkede' görüşme teklifi
Biden'dan Putin'e 'Üçüncü bir ülkede' görüşme teklifi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans