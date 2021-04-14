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Biden'dan Putin'e 'Üçüncü bir ülkede' görüşme teklifi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e üçüncü bir ülkede görüşme teklif ettiği belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Nisan 2021 Çarşamba 08:44
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Biden'dan Putin'e 'Üçüncü bir ülkede' görüşme teklifi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, “Başkan Joe Biden bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. New START Anlaşması’nın genişletilmesi ile ABD ve Rusya’nın silah kontrolü ve ortaya çıkan güvenlik sorunlarına yönelik stratejik istikrar diyaloğu sürdürme niyeti de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel ve küresel meseleyi görüştüler” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Biden’ın, siber saldırı ve seçim müdahalesi gibi Rusya’nın eylemlerine yanıt olarak ABD’nin ulusal çıkarlarını savunmak için sert bir şekilde hareket edeceğini ifade ettiği belirtildi.

“Biden, ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz taahhüdünü vurguladı. Başkan Biden, Rusya’nın bir anda, işgal altındaki Kırım’da ve Ukrayna’nın sınırında askeri yığınak yapmasıyla ilgili endişelerimizi dile getirdi ve Rusya’yı gerilimi azaltma çağrısında bulundu” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Biden’ın, ABD ve Rusya’nın karşı karşıya olduğu birçok sorunu görüşmek için gelecek aylarda üçüncü bir ülkede bir zirve görüşmesi önerdiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBeyaz SarayJoe BidenBaşkanRusyaVladimir Putin
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