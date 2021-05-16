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Biden göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili Trump dönemi kararlarını iptal etti

ABD Başkanı Joe Biden, göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili bir dizi Trump dönemi kararını iptal etti.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Mayıs 2021 Pazar 13:04
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Biden göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili Trump dönemi kararlarını iptal etti

ABD

ABD yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü, eski Başkan Donald Trump'ın imzaladığı ve vize başvurusunda bulunanların sağlık sigortasına sahip olmalarını veya sağlık masraflarını karşılayabilmelerini gerektiren beyannamesi de dahil olmak üzere bir dizi Trump dönemi kararı iptal etti.


Geçen yaz Twitter'ın Trump'ın iki Tweet'ini 'potansiyel olarak yanıltıcı' olarak nitelendirmesinden sonraki günlerde Trump, 2020 'Online Sansürü Önleme' eylemini yayınlamıştı. Başkan Biden, bu kararı iptal etti. Başkan biden, geçen yıl ülke çapında polis şiddetine karşı yapılan protestolar sırasında Trump tarafından imzalanan ve başsavcıya, devlete ait anıtlara zarar verenlerin 'soruşturma ve kovuşturmasına Adalet Bakanlığı bünyesinde öncelik verilmesi' talimatını veren emri de geri çekti. Yine geçen yılki protestolar sırasında çıkarılan ve kayda değer Amerikan kişiliklerinin bulunduğu bir heykel bahçesi yaratma emri veren 'Amerikan Kahramanları Bahçesi' de yine Cuma günü Biden tarafından geri çekilen kararlar arasında yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BidenGöçmenlikTrump
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