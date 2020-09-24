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Biden'ın oğlu Hunter'e Rusya'dan 3.5 milyon dolarlık havale iddiası

ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan demokratların adayı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden’ın yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan Moskova Belediye Başkanı'nın milyarder eşinden 3.5 milyon dolarlık para aldığı iddia edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Eylül 2020 Perşembe 12:27
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Biden'ın oğlu Hunter'e Rusya'dan 3.5 milyon dolarlık havale iddiası

ABD - ABD başkanlık ve kongre seçimlerine gün sayıyor. 3  Kasım başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi parti, Demokrat parti başkan adayı Joe Biden ile ilgili rapor yayınladı. Raporda, ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan demokratların adayı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden’ın yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan Moskova Belediye Başkanı'nın milyarder eşinden 3.5 milyon dolarlık para aldığı iddia edildi.  Raporda, Joe Biden'in ABD’li bir avukat ve yatırım danışmanı olan oğlu Hunter Biden’ın, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan ve 2019’da hayatını kaybeden eski Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov’un milyarder eşi Elena Baturina’dan 2014 yılında 3.5 milyon para aldığını duyurdu. Raporda Hunter Biden'e gönderilen 3.5 milyon dolarlık banka havalesinin detayları da yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanlık SeçimiBidenın Oğlu HunterHavaleRusya
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