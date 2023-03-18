Biden, Putin'in savaş suçları işlediğini söyleyerek, UCM'nin kararını haklı buldu

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilişkin yakalama kararına ilişkin "(Putin) Bariz bir şekilde savaş suçları işledi." diyerek, kararı haklı bulduğunu ancak mahkemenin uluslararası ölçekte tanınmadığını belirtti.

Biden Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararına ilişkin Biden, "Bence haklı bir karar. Ancak sorun şu ki (UCM), bizim tarafımızdan da uluslararası ölçekte de tanınmıyor." dedi.

Biden, diğer taraftan, kararın önemli bir noktaya temas ettiğini belirterek, Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğine ilişkin soruya, "Bariz bir şekilde savaş suçları işledi." yanıtını verdi.

Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta yapacakları görüşmeyle ilgili, görüşmeden çıkacak sonuca bakacaklarını söyleyen Biden, Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından ailesinin bazı üyelerinin Çin ile bağlantılı ödemeler yaptıkları iddialarının ise doğru olmadığını kaydetti.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.