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Bilimsel Çalışma: Çay içenlerin ölüm riski düşük

30 Ağustos 2022 Salı 16:04
Bilimsel Çalışma: Çay içenlerin ölüm riski düşük

ABD - ABD'li bilim insanları, hergün çay içen kişilerinin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Bilimsel çalışma, 2006-2010 tarihlerinde çayı çok tüketen İngilizler arasında yapıldı ve çalışmaya katılan yaklaşık 500 bin kişi, 11 yıl boyunca takip edildi.

ABD'nin Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) bilim insanları, 2006-2010 tarihleri arasında, İngiltere'nin 'Biobank' veri bankasını kullanarak 40 ila 69 yaş aralığındaki 498.043 kişiye anket yoluyla ‘çay içme alışkanlıklarını’ sordu. Ankete cevap verenler, 2022 yılına kadar takip edildi. Bilim insanları elde ettikleri sonuçları dün basın bülteniyle açıklayarak 'her gün en az iki defa çay içen kişilerin ölüm riskinin yüzde 9 ila yüzde 13 daha düşük olduğunu' duyurdu.

YÜZDE 89 SİYAH ÇAY ÇEŞİTLERİNİ KULLANIYOR

Bilimsel çalışmanın açıklamasında “Kafein metabolizmasındaki genetik çeşitlilikten bağımsız olarak, günde 2 veya daha fazla çay içenler arasında; daha yüksek çay alımıyla daha düşük ölüm riski ilişkilendirildi. Bu bulgular, daha yüksek alım seviyelerinde bile çayın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini düşündürmektedir” denildi.

Bulgular, kişinin çayına süt veya şeker ekleyip eklemediğine veya tercih ettiği sıcaklığın ne olduğuna bakılmaksızın sonucun aynı olduğunu gösterdi. Daha önceki çalışmaların, yeşil çay içen Asya bölgesine yöneldiğini belirten bilim insanları, bu çalışmaya katılanların yüzde 89’unun siyah çay çeşitlerini içtiğini vurguladı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ölüm Riski Düşükçay Içenler
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