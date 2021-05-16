Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1441
ALTIN
501.444
DOLAR
8.3566
STERLİN
11.9225
EURO
10.1202
Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak
Gürçayır Belediye Başkanlığı memur...
Denetmen yardımcısı alımı yapacak!
Denetmen yardımcısı alımı yapacak!
13 öğretim üyesi alacak
13 öğretim üyesi alacak
Golf tesisi kiraya verilecek
Golf tesisi kiraya verilecek

Binlerce Filistinli, El Halil’de protesto düzenledi

İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarına saldırıları devam ederken, dün akşam Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil sokaklarında Gazze’yi desteklemek için düzenlenen büyük protestoya binlerce Filistinli katıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Mayıs 2021 Pazar 15:15
0 Okunma
Binlerce Filistinli, El Halil’de protesto düzenledi

FİLİSTİN

Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi, Gazze Şeridi'nin İsrail işgaline karşı direniş sloganları attı. Şehir merkezindeki Al-Shuhada Caddesi kontrol noktasına ulaşan protestocular, lastik tekerlekleri ateşe vererek İsrail askerlerine taş ve havai fişek atarak karşılık verdi. 


İsrail işgal askerleri Filistinli protestoculara gerçek mermi, ses ve gaz bombası attı. İsrail işgal askerleri, El Halil'de devam eden çatışmaları takip eden gazetecilere saldırarak engellemeye çalıştı. 2 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IsrailIşgalFilistinBatı şeria
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altun: Gazze'deki bakanlıkların bombalanması bir savaş suçudur
Altun: Gazze'deki bakanlıkların bombalanması bir savaş suçudur
AP CEO'su Gary Pruitt: "Hamas'ın binada aktif olduğuna dair hiçbir ipucu bulamadık”
AP CEO'su Gary Pruitt: "Hamas'ın binada aktif olduğuna dair hiçbir ipucu bulamadık”
Netanyahu, destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaştı
Netanyahu, destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans