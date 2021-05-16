Binlerce Filistinli, El Halil’de protesto düzenledi

FİLİSTİN

Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi, Gazze Şeridi'nin İsrail işgaline karşı direniş sloganları attı. Şehir merkezindeki Al-Shuhada Caddesi kontrol noktasına ulaşan protestocular, lastik tekerlekleri ateşe vererek İsrail askerlerine taş ve havai fişek atarak karşılık verdi.



İsrail işgal askerleri Filistinli protestoculara gerçek mermi, ses ve gaz bombası attı. İsrail işgal askerleri, El Halil'de devam eden çatışmaları takip eden gazetecilere saldırarak engellemeye çalıştı. 2 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralandı.